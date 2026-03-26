Тренер сборной Никарагуа: надеемся, погода в Краснодаре не станет для нас неудобством

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас выразил надежду, что погодные условия в Краснодаре не помешают игре в товарищеском матче с российской национальной командой, который состоится в пятницу, 27 марта.

«Краснодар — прекрасный, красивый город. Мы полны энтузиазма как можно более достойно прославить футбольную сторону Никарагуа. Надеемся, что погодные условия не смогут затмить это желание и не станут для нас неудобством.

Перелёт в Россию был сложным и утомляющим, однако мы уже восстановились. Такого город, как Краснодар, не может быть в нашем регионе. В первую очередь из-за погоды. У нас в Никарагуа есть красивые города, но не такие, как Краснодар», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч сборной России с Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: