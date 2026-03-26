«Зенит» рассматривает вариант с продажей Нино и Вендела летом — ESPN

«Зенит» рассматривает возможность продажи защитника Нино и полузащитника Вендела грядущим летом. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет использовать вырученные от потенциальных продаж средства для поиска молодых футболистов на южноамериканском рынке.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Нино провёл 23 встречи во всех соревнованиях, где забил гол и сделал результативную передачу.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: