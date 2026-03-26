Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Малком рассказал, как решение Роналду повлияло на несостоявшийся переход в «Аль-Наср»

Малком рассказал, как решение Роналду повлияло на несостоявшийся переход в «Аль-Наср»
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, как решение форварда Криштиану Роналду повлияло на несостоявшийся переход бразильца в «Аль-Наср».

«Аль-Наср» тоже был достаточно активен, хотя до конкретики дело и не дошло. Дело в том, что Криштиану Роналду, чьё мнение, разумеется, там учитывалось, хотел видеть в клубе Отавио, с которым он уже был знаком до этого. И так получилось, что Отавио поехал в «Аль-Наср», а я – в «Аль-Хиляль». Год спустя мы играли с ними. Криштиану подошёл и говорит: «А ты не хочешь перейти к нам?» На тот момент у меня уже был контракт, но история получилась хорошая», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Ранее Малком выступал за «Зенит». Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

