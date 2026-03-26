«Ман Сити» может перехватить трансферную цель «МЮ» — Mundo Deportivo

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» следят за крайним защитником «Барселоны» Алексом Бальде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент названные клубы не делали официальных предложений по переходу испанского футболиста. Бальде не рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба. Сине-гранатовые также не намерены продавать защитника.

Ранее об интересе «Манчестер Юнайтед» к Бальде сообщала Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

