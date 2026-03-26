Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» может перехватить трансферную цель «МЮ» — Mundo Deportivo

Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» следят за крайним защитником «Барселоны» Алексом Бальде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент названные клубы не делали официальных предложений по переходу испанского футболиста. Бальде не рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба. Сине-гранатовые также не намерены продавать защитника.

Ранее об интересе «Манчестер Юнайтед» к Бальде сообщала Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android