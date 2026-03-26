Роналду опубликовал пост, посвящённый возвращению в «Аль-Наср» после травмы

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост, в котором сообщил о своём возвращении в клуб после восстановления от полученной травмы.

Форвард опубликовал своё фото на странице в социальной сети Х, которое подписал: «Рад вернуться! Всё смотрится хорошо».

Фото: Из личного архива Роналду

Роналду получил травму в матче саудовской Про-Лиги с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 26 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу.