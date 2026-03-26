ESPN раскрыл позицию «Сити» по будущему Родри на фоне слов игрока о «Реале»

«Манчестер Сити» хочет сохранить в составе полузащитника сборной Испании Родри, являющегося ключевым игроком для команды Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «горожане» намерены возобновить переговоры о новом контракте 29-летнего футболиста, которые были отложены в связи с тяжёлой травмой, полученной им в сентябре 2024 года. Подчёркивается, что в «Манчестер Сити» уже давно знают, что Родри готов вернуться в Испанию, чтобы завершить карьеру в Ла Лиге.

Ранее Родри в интервью допустил возможность своего перехода в мадридский «Реал».

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

