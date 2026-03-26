Карпин: если Кривцов и Соболев продолжат так играть, в сборной России они точно будут

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий «Зенита» Александр Соболев будут вызваны в национальную команду, если продолжат показывать нынешний уровень футбола.

«Кривцов провёл два хороших последних матча. Соболев тот же тоже провёл два хороших последних матча. Оба они начали играть 8 марта, когда мы дали расширенный список. Если будут продолжать так играть к июню, в сборной они точно будут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27 марта команда Карпина проведёт товарищеский матч с Никарагуа.

