Карпин: если бы предложили возглавить женскую сборную России, я бы отказался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что отказался бы от предложения возглавить женскую сборную России.

«Никаких наставлений от Дюкова не было. Всегда они одни и те же. Надо выиграть.

Если бы мне предложили возглавить женскую сборную России по футболу, я бы отказался. Я в женском футболе не разбираюсь. В мужском-то с трудом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карпин работает главным тренером мужской сборной России с лета 2021 года, за эти годы специалист также возглавлял «Ростов» и «Динамо». Главным тренером женской сборной является Юрий Красножан.