Матвей Сафонов поделился эмоциями от поездки в Краснодар вместе со сборной России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями от поездки в Краснодар вместе с национальной командой.

«Для меня не только выход на стадион, а вся поездка в Краснодар наполнена эмоциями, ностальгией. В раздевалке я сейчас сижу на том же месте, где начинал свою карьеру. Надеюсь, что и результат матча с Никарагуа принесёт всем положительные эмоции», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена».