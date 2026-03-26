Карпин объяснил свои слова о прогрессе сборной России по сравнению с матчем с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о прогрессе национальной команды по сравнению с матчем с Хорватией в 2021 году.

«Моё мнение, что наша сборная стала сильнее по сравнению с матчем с Хорватией, основано на силе футболистов. Оно ничем не подкреплено с точки зрения результатов, но это моё мнение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27 марта команда Карпина проведёт товарищескую встречу с Никарагуа. Матч сборной России с Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

