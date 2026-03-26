Карпин: перевели ли командный чат сборной России в МАХ? Нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что командный чат коллектива по-прежнему не использует российский мессенджер MAX.

Перевели ли мы командный чат в МАХ? Нет, пока по старинке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мессенджер MAX запущен 26 марта 2025 года. Как сообщила пресс-служба VK, за год в мессенджере зарегистрировались свыше 107 млн пользователей (5 млн — иностранцы), а ежедневная аудитория составляет 77 млн человек. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков. Скачать и зарегистрироваться в мессенджере могут граждане 40 государств.