Карпин: по сборной Никарагуа нет никакой информации, голову этим не забивали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о грядущем товарищеском матче с Никарагуа, который состоится в пятницу, 27 марта.

«По Никарагуа нет никакой информации, почти никакой. Отдельных игроков можно как-то оценить, но у их тренера будет первый матч у руля сборной. Как будет выглядеть состав и схема — непредсказуемо. Поэтому мы голову им этим не забивали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборной России с Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

