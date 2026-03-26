Карпин анонсировал выход Сафонова в основном составе сборной России в матче с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал выход голкипера Матвея Сафонова в основном составе национальной команды в матче с Никарагуа.

«Сафонов выйдет в основном составе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.

Сафонов регулярно выходит в стартовом составе «ПСЖ» с 28 января. Тогда французский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).