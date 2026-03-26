Сафонов не стал сравнивать нынешнюю сборную России с командой до отстранения

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов не стал сравнивать нынешнюю сборную России с командой до отстранения.

«Сложно сравнивать команду, которая регулярно играет официальные матчи, с нынешней. Там были опытные футболисты, которые уже многое повидали, а сейчас много молодых, новых игроков. И типаж поменялся: более профессиональный подход к режиму, к своему телу. Эта команда может добиться многого, но нужно играть официальные матчи и играть с сильными соперниками — тогда и можно сравнивать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.