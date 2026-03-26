Защитник сборной России Бевеев ответил на вопрос о сравнении Карпина и Талалаева

Защитник сборной России и «Балтики» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о сравнении главного тренера национальной команды Валерия Карпина и Андрея Талалаева, возглавляющего калининградский клуб.

«Требования в сборной понятны, я здесь во второй раз. Ребята хорошо принимают, акклиматизация прошла нормально.

Сравнивать Карпина и Талалаева тяжело, ведь это разный подход. В сборной ничему учить не нужно — все всё знают и понимают. Другой уровень, другой подход», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27 марта команда Карпина проведёт товарищеский матч с Никарагуа. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

