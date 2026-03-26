Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: силу сборной можно проверить под давлением, на тренировке все Месси и Марадоны

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас невозможно проверить силу состава этой команды из-за отсутствия международных стартов.

«Силу этой сборной можно будет проверить, когда мы будем находиться под давлением, под ответственностью. На тренировке сейчас у нас все Месси и Марадоны. А вот что будет, когда будет давление, которое было, например, в Сплите…» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Президенты организаций не раз отмечали, что возвращение российского футбола в международный состоится после окончания конфликта на Украине.

В Сплите, Хорватия, сборная Россия провела последний на данный момент официальный матч. Россияне проиграли Хорватии 0:1 и лишились прямой путёвки на ЧМ-2022, попав в стыки. В них Россия не сыграла из-за отстранения.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android