Карпин: силу сборной можно проверить под давлением, на тренировке все Месси и Марадоны

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас невозможно проверить силу состава этой команды из-за отсутствия международных стартов.

«Силу этой сборной можно будет проверить, когда мы будем находиться под давлением, под ответственностью. На тренировке сейчас у нас все Месси и Марадоны. А вот что будет, когда будет давление, которое было, например, в Сплите…» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Президенты организаций не раз отмечали, что возвращение российского футбола в международный состоится после окончания конфликта на Украине.

В Сплите, Хорватия, сборная Россия провела последний на данный момент официальный матч. Россияне проиграли Хорватии 0:1 и лишились прямой путёвки на ЧМ-2022, попав в стыки. В них Россия не сыграла из-за отстранения.