Карпин выразил надежду на скорый допуск сборной России до международных соревнований

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на скорый допуск национальной команды до международных соревнований.

«У меня дополнительных ощущений по скорейшему допуску нет. Только надежда, потому что допускают другие виды спорта. Но пока только надежда, ощущений, что это близко, нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.