Вратарь «ПСЖ» Сафонов сравнил матчи Лиги чемпионов и сборной России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сравнил матчи Лиги чемпионов и сборной России.

«Когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, это важнейшие встречи — есть напряжение. Но сейчас я возвращаюсь домой, играю за сборную. Ощущения немного разные, но сказать, какой матч важнее, я не готов. Здесь тоже есть давление — многие придут посмотреть на меня. Нельзя упасть в грязь лицом. Да и мне не нужно дополнительной мотивации», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

