Карпин поделился впечатлениями от работы с Петровым и Мелкадзе в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от работы с защитником «Краснодара» Сергеем Петровым и форвардом «Ахмата» Георгием Мелкадзе в национальной команде.

«Впечатления от работы с Петровым и Мелкадзе приятные. Это нормально, что новичкам мы уделяем больше внимания. Они воспринимают информацию, дело времени, чтобы они адаптировались к требованиям», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.