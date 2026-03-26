Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Валерий Карпин объяснил отсутствие братьев Миранчуков в сборной России

Валерий Карпин объяснил отсутствие братьев Миранчуков в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Динамо» Антон Миранчук не вызван на мартовский сбор из-за травмы, а его брат, хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не попал в команду по семейным обстоятельствам.

«Один из Миранчуков [Антон] травмирован, а второго [Алексея] не стали дёргать издалека по семейным обстоятельствам», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сборная России в марте сыграет с Никарагуа (Краснодар, 26 марта) и Мали (31 марта, Санкт-Петербург). С февраля 2022 года российский футбол находится в международном бане: сборная России с тех пор проводит лишь товарищеские встречи.

