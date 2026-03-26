Карпин: в моё время в сборной России не все были такими, как я или Мостовой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что новое поколение футболистов правильнее относится к себе, чем его поколение.

«Новое поколение правильнее относится к себе, чем наше. Даже сравнивать не надо — футболисты стали более профессиональными. По характеру все разные. В той сборной России не все были такими, как я или Мостовой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборной России с Никарагуа (27 марта) пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме Карпин: если Кривцов и Соболев продолжат так играть, в сборной России они точно будут

Крупнейшая победа сборной России по футболу: