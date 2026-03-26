Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Шишкин высказался о перспективах Сафонова и Агкацева сыграть в одном матче за сборную

Шишкин высказался о перспективах Сафонова и Агкацева сыграть в одном матче за сборную
Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о перспективах вратарей Матвея Сафонова и Станислава Агкацева сыграть в одном матче за национальную команду.

«Я знаю, что Сафонов очень хочет сыграть. Идеальная картина, чтобы он и Агкацев сыграли по тайму. Тут, наверное, Валерий Георгиевич будет исходить из определённого физического состояния каждого игрока, потому что есть чемпионат. Поэтому посмотрим. Не стоит забывать, что у нас две игры, которые состоятся в Краснодаре и в Санкт‑Петербурге с Мали. Оптимальный состав в пятницу посмотрим», — сказал Шишкин в эфире «Матч ТВ».

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Вратарь «ПСЖ» Сафонов сравнил матчи Лиги чемпионов и сборной России
