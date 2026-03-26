Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ланс» сделал заявление после переноса матча с «ПСЖ», против чего ранее выступал клуб

Пресс-служба «Ланса» на странице в социальной сети X отреагировала на решение Совета директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) о переносе матча 29-го тура Лиги 1 с «ПСЖ». Игра, запланированная на 11 апреля, состоится 13 мая. Перенос встречи обусловлен помощью «ПСЖ» лучше подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля).

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выражая несогласие с единогласным решением Совета директоров LFP о переносе матча с «Пари Сен-Жермен», клуб «Ланс» признаёт свою ответственность, подтверждает решимость добиваться своих спортивных целей и уточняет, что информация о билетах будет сообщена каждому болельщику индивидуально по электронной почте», — написано в заявлении клуба.

Ранее «Ланс» сообщал, что заранее уведомил «ПСЖ» о намерении не менять дату встречи.

Президент «Ланса» одной фразой прокомментировал перенос матча с «ПСЖ» в Лиге 1

