Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
«Изменил вообще всё!» Малком — о Роналду и его влиянии на развитие футбола в Про-Лиге

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о влиянии форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на развитие футбола в Саудовской Аравии.

«Переход Криштиану изменил вообще всё! Люди такие: «Ого! Если Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, значит, там очень даже неплохо». И я сам так подумал. Весь мир, который любит футбол, стал смотреть матчи саудовской лиги. Сюда приезжают очень качественные игроки. Это будет стимулом для сборной Саудовской Аравии», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Ранее Малком выступал за «Зенит». Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

Материалы по теме
Малком рассказал, как решение Роналду повлияло на несостоявшийся переход в «Аль-Наср»
