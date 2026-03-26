«Арсеналу» предложили Камавинга, игрок «Реала» наиболее интересен «Ливерпулю» — CO

«Арсеналу» была предложена кандидатура полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент наибольший интерес к французскому футболисту проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы провели два раунда переговоров с окружением Камавинга, однако это не гарантирует скорые прямые переговоры с «Реалом».

Подчёркивается, что лондонский клуб согласится на подписание Камавинга, только если будет до конца уверен, что этот игрок им подходит. Сейчас у «Арсенала» «есть другие предпочтения». В свою очередь, полузащитник «Реала» готов перейти только в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

