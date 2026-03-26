Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
«Дуран, там тебе очень понравится». Малком — о новичке «Зенита» и Барриосе

«Дуран, там тебе очень понравится». Малком — о новичке «Зенита» и Барриосе
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране и полузащитнике сине-бело-голубых Вильмаре Барриосе.

«Он приятный человек. Мы с ним не особо общались, только играли друг против друга. По нему видно, что весёлый, всегда улыбка на лице. Мне кажется он на Барриоса чем-то похож. У них схожая манера общения. Желаю Дурану удачи, чтобы у него всё отлично сложилось. Дуран, там тебе очень понравится.

А Вильмара я очень люблю, очень по нему скучаю. Мы с ним в соцсетях общаемся, но мало, потому что всё время матчи. Мне его не хватает, он навсегда в моём сердце. Вокруг меня аргентинцы, колумбийцы, сербы… однако подружиться так близко, как с Барриосом, не получается. А с Барриосом было легко», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

