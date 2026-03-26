«ПСЖ» и «Милан» могут подписать Рашфорда на фоне сомнений «Барселоны» — Caught Offside

«Барселона» сомневается в целесообразности выкупа нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн, о чём сообщает Caught Offside. Минувшим летом английский вингер перешёл в каталонский клуб на правах аренды.

По информации источника, «блауграна» не уверена в необходимости покупки Рашфорда в связи с её финансовым положением. На этом фоне другие команды активировали интерес к 28-летнему футболисту. В частности, «ПСЖ» и «Милан» следят за игроком.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

