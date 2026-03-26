Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Президент «Атлетико» заявил, что клуб будет жаловаться на судейство в матче с «Реалом»

Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб намерен жаловаться на судейство в матче с «Реалом» в 29-м туре чемпионата Испании (3:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Жаловаться? Мы будем жаловаться всем. Но разговоры о случившемся ничего не решат. Мы проиграли, и всё. Что случилось, то случилось. Им [судейскому корпусу] нужно исправить то, что нуждается в исправлении, а это будет сложно. VAR плохо взаимодействует с судьями», — приводит слова Сересо Sport.es.

После матча с «Реалом» «матрасники» на странице в социальной сети X опубликовали несколько эпизодов из игры, где, по их мнению, Монтеро принял решения в пользу «сливочных».

