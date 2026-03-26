Дуглас Сантос — в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Францией

Сегодня, 26 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Бразилии и Франции. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос выйдет на поле с первых минут. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).