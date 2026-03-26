Сборная Беларуси обыграла Кипр в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Кипра и Беларуси. Белорусская национальная команда победила со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Кипр
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Тихомиров – 25'
В середине первого тайма единственный мяч забил защитник Иван Тихомиров.
В квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года сборная Беларуси выступала в квартете С, а Кипр — в группе H. По итогам отборочного соревнования белорусская национальная команда набрала два очка и заняла последнее место. В свою очередь, сборная Кипра заработала восемь очков и расположилась на предпоследней, четвёртой строчке. В последнем матче квалификации Беларусь сыграла вничью с Грецией — 0:0.
