Сборная Беларуси обыграла Кипр в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Кипра и Беларуси. Белорусская национальная команда победила со счётом 1:0.

В середине первого тайма единственный мяч забил защитник Иван Тихомиров.

В квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года сборная Беларуси выступала в квартете С, а Кипр — в группе H. По итогам отборочного соревнования белорусская национальная команда набрала два очка и заняла последнее место. В свою очередь, сборная Кипра заработала восемь очков и расположилась на предпоследней, четвёртой строчке. В последнем матче квалификации Беларусь сыграла вничью с Грецией — 0:0.

