Бразилия — Франция: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 26 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Бразилии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Бразилия: Эдерсон, Уэсли Франса, Бремер, Дуглас Сантос, Перейра Лео, Рафинья, Каземиро, Андрей Сантос, Винисиус, Мартинелли, Кунья.

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Юпамекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Экитике, Мбаппе, Дембеле.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).