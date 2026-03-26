Главная Футбол Новости

Турция — Румыния, результат матча 26 марта 2026, счет 1:0, 1/2 финала плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Турции победила команду Румынии в матче 1/2 финала плей-офф отбора на ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встречались сборные Турции и Румынии. Игра проходила на стадионе «Тюпраш» (Стамбул, Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Победу в матче со счётом 1:0 одержали футболисты команды хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Кадыоглу – 53'    

Единственный мяч в матче забил защитник хозяев Ферди Кадыоглу на 53-й минуте.

Сборная Турции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с победителем матча Словакия — Косово. Сборная Румынии завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь европейского отбора на ЧМ-2026
