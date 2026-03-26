Италия — Северная Ирландия: стартовые составы команд на стыковой матч ЧМ-2026

Сегодня, 26 марта, состоится полуфинальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Италии и Северной Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Манчини, Бастони, Калафьори, Политано, Барелла, Локателли, Тонали, Димарко, Кин, Ретеги.

Северная Ирландия: Чарльз, Макконвилл, Макнейр, Хам, Спенсер, Девлин, Гэлбрейт, Чарльз, Девенни, Донли, Прайс.

В финале выигравшая команда встретится с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

