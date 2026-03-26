Сборная Грузии сыграла вничью с Израилем в товарищеском матче, у Кварацхелии — дубль

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Грузии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» (Тбилиси, Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступил Юлиан Вайнбергер (Австрия). Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч во встрече забил нападающий хозяев Хвича Кварацхелия на 36-й минуте. На 54-й минуте форвард оформил дубль. Защитник сборной Израиля Гай Мизрахи сократил отставание на 60-й минуте, а через четыре минуты форвард Омри Гандельман сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Грузия заняла третье место в группе Е с тремя очками в активе, а национальная команда Израиля расположилась на третьей строчке группы I (12 очков).