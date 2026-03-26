Матч сборных России и Никарагуа рассудит бригада из Узбекистана

На товарищеском матче между сборными России и Никарагуа будет работать судейская бригада из Узбекистана. В качестве главного арбитра встречи выступит Абдурашид Худойберганов. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Худойберганову будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. Резервным арбитром стал россиянин Артём Чистяков.

Товарищеский матч сборной России с Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

