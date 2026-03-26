Матч сборных России и Никарагуа рассудит бригада из Узбекистана
Поделиться
На товарищеском матче между сборными России и Никарагуа будет работать судейская бригада из Узбекистана. В качестве главного арбитра встречи выступит Абдурашид Худойберганов. Об этом информирует официальный сайт РФС.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Никарагуа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Худойберганову будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. Резервным арбитром стал россиянин Артём Чистяков.
Товарищеский матч сборной России с Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
Комментарии
- 26 марта 2026
-
23:39
-
23:35
-
23:26
-
23:17
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:13
-
21:10
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12