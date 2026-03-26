Футбол Новости

В «Атлетико» выразили недовольство сроком дисквалификации Вальверде после дерби с «Реалом»

В «Атлетико» выразили недовольство сроком дисквалификации Вальверде после дерби с «Реалом»
В «Атлетико» выразили недовольство одноматчевой дисквалификацией полузащитника «Реала» Федерико Вальверде после дерби со «сливочными» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги (2:3). В клубе вспомнили удаление полузащитника «Атлетика» из Бильбао Ойана Сансета в игре с «Барселоной» (0:4), который за подобное нарушение получил два матча дисквалификации.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Футбольные болельщики могут спокойно отправиться в отпуск, зная, что цвет футболки и шумиха в СМИ не повлияют на решения спортивной судебной системы.

Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном аккаунте соцсети Х.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне.

В случае с Сансетом, который ударил сзади по ногам Фермина Лопеса, комиссия присудила футболисту два матча дисквалификации, из-за чего он не смог сыграть с «Реалом».

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

