Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Бруну Фернандеш поддержал переход Тонали в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» сделает официальное предложение о покупке полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали по окончании нынешнего сезона. Итальянский футболист является главной целью манкунианцев на эту позицию. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, клуб консультировался с капитаном Бруну Фернандешем насчёт покупки Тонали. Хавбек поддержал трансфер 25-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что португалец впечатлён игрой полузащитника «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

