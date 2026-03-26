Вингер «Ювентуса» Консейсау отреагировал на информацию об интересе «Ливерпуля»

Крайний нападающий «Ювентуса» Франсишку Консейсау прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».

«Я знаю, ходят слухи о [моём возможном] переходе в большой клуб, но я и так уже в большом клубе, и я счастлив. Просто нужно продолжать работать, забивать голы и отдавать голевые передачи», — приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Консейсау принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

