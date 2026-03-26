Ловчев высказался о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб, напомнив ситуацию с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«От добра добра не ищут. Вот уехал Захарян. И что дальше? Вы хотите того же для Сперцяна?

Столько людей, которые думали: «Я туда [в Европу] поеду, я такой великий». И что с ними стало? Всё закончилось», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне чемпионата России Сперцян забил 11 голов и сделал 14 результативных передач в 22 встречах. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского игрока в € 25 млн.