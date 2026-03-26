Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей «Реала» — L’Équipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе позвонил президенту клуба Флорентино Пересу с целью сообщить о нежелании лечиться у врачей «сливочных». Этот разговор состоялся в начале марта, после того как французскому футболисту поставили диагноз в отношении его травмированного колена. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, Мбаппе также сообщил Пересу о намерении наблюдаться только у Кристофа Бодо, с которым он сотрудничал в период выступлений в «Пари Сен-Жермен». Подчёркивается, что именно Бодо определил последний протокол лечения травмы колена у нападающего.
Ранее СМИ сообщали, что врачи «Реала» обследовали не то колено у Мбаппе.
