Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей «Реала» — L’Équipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе позвонил президенту клуба Флорентино Пересу с целью сообщить о нежелании лечиться у врачей «сливочных». Этот разговор состоялся в начале марта, после того как французскому футболисту поставили диагноз в отношении его травмированного колена. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Мбаппе также сообщил Пересу о намерении наблюдаться только у Кристофа Бодо, с которым он сотрудничал в период выступлений в «Пари Сен-Жермен». Подчёркивается, что именно Бодо определил последний протокол лечения травмы колена у нападающего.

Ранее СМИ сообщали, что врачи «Реала» обследовали не то колено у Мбаппе.

Материалы по теме Журналист Риоло рассказал, что Мбаппе соврал о правильном лечении колена в «Реале»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: