«Какой-то обузой становится». Ловчев — о сборной России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о составе сборной России.

«Какой-то обузой становится по одной причине. Для меня во все времена главной командой, по которой тебя оценивают и прочее, была сборная страны. Конечно, мы опустились и в рейтингах, однако играть-то надо для того, чтобы вернуться. Но то, что за это время они, я про руководство сборной, не определились с основным составом… вот и получается — обузой», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге — на 20:00 мск.