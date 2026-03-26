Игрок «Барселоны» Барджи заявил, что не полностью счастлив в клубе

Крайний нападающий «Барселоны» Руни Барджи ответил на вопрос о своей второстепенной роли в команде Ханс-Дитера Флика.

«Нет, я не на 100% счастлив, но это футбол.

Я испытываю огромное уважение к тем, кто долгое время находится в команде, ведь они мои товарищи по команде. Знаю, на что способен, и я очень уверен в себе», — приводит слова Барджи AS.

Барджи перешёл в «Барселону» минувшим летом. За этот период вингер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: