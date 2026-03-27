Легенда «Спартака» Ловчев резко отреагировал на слова Камила Гаджиева о Василии Уткине

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев резко отреагировал на слова известного российского промоутера Камила Гаджиева насчёт популярного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни в 2024-м. Ему было 52 года.

«Слова Гаджиева про Уткина? Почему вы не спрашиваете меня, когда у нас один мужик в деревне про Василия Уткина сказал плохо или хорошо? Даже не хочу обсуждать человека, которого не знаю, который не имеет отношения к футболу, какой бы там ни был блогерский футбол. Не знаю, кто такой Гаджиев. А Вася Уткин — заметный футбольный человек, хотя сам, наверное, не играл. Он поднял профессию комментатора на довольно высокий уровень, как Маслаченко, Озеров и Синявский.

А вы у меня просите прокомментировать, как какой-то мудак где-то что-то сказал. Я вообще не знаю, кто это такой. Насколько это допустимо? Вот мужики выпивают и что хочешь говорят — допустимо. Такая жизнь, так устроено всё. А обсуждать, что он сказал про Уткина… Кто Гаджиев и кто Вася Уткин. Хотел сказать, что его никто не обсуждает, но вот вы обсуждаете. А Васю обсуждают многие. Кому-то он нравился, кому-то — нет, но это человек футбола. А того я не знаю. И обсуждать, что он сказал или что на заборе написано — не буду», — приводит слова Ловчева портал Sport24.

Ранее Камил Гаджиев в подробностях вспомнил о своём конфликте с Василием Уткиным в 2022 году, рассказав также о своём отношении к нему.

«Он мне выбора не оставил. Я его не бил, а унизил. Царствие ему небесное, мы же помирились перед его смертью. Хорошо, что так. Но если бы не помирились – ничего страшного. Не тот человек, с кем обязательно нужно мириться. Если человек был говном, нужно называть вещи своими именами. Скорее всего, Василий Уткин был говном», – сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».