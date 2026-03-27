Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Кроос рассказал о семейной атмосфере в «Реале» и отметил человечность Переса

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подчеркнул особенную атмосферу в клубе, а также высоко оценил человеческие качества президента «сливочных» Флорентино Переса.

«После стольких лет, проведённых в «Реале», могу сказать, что это очень человечный клуб, похожий на семью. И это всегда начинается сверху. То, как Флорентино Перес относился ко мне с первого дня, как всегда со мной разговаривал…

Но не только со мной. Каждый раз, когда Перес заходил в раздевалку, он излучал что-то очень человечное. Я всегда ценил подобное в этом клубе. Я бывал во многих раздевалках, многие игроки уходили, другие — приходили, но это не изменилось.

Я чувствовал себя очень комфортно в «Реале», а также защищённым в трудные времена, ведь мы тоже их пережили. Всё это сделало клуб особенным», — приводит слова Крооса AS.

Немец играл за «Реал» с 2014 по 2024 год.

