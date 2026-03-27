У Азмуна конфискуют имущество в Иране по подозрению в поддержке правительства США — Fars

У бывшего нападающего «Зенита» и «Рубина» Сердара Азмуна конфискуют имущество в Иране. Футболиста подозревают в связях с «сионистским режимом и террористическим правительством США». Об этом сообщает Fars.

По информации источника, генеральный прокурор провинции Голестан объявил о начале процесса конфискации зарегистрированного имущества у 16 человек, среди которых значится Азмун. Генеральная прокуратура подчеркнула, что «любая связь и сотрудничество с врагом за рубежом, наносящие ущерб национальной безопасности, будут вести к конфискации всего имущества и другим юридическим санкциям в соответствии с законом».

Ранее СМИ сообщали об исключении Азмуна из сборной Ирана после того, как он опубликовал фото с политиками из ОАЭ.

