Результаты стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на 26 марта

Результаты стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на 26 марта
26 марта состоялись восемь матчей 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты стыковых встреч отбора на ЧМ-2026 в Европе на 26 марта:

Турция — Румыния — 1:0;
Чехия — Ирландия — 2:2 (4:3 пен.);
Словакия — Косово — 3:4;
Польша — Албания — 2:1;
Италия — Северная Ирландия — 2:0;
Украина — Швеция — 1:3;
Уэльс — Босния и Герцеговина —1:1 (2:4 пен.);
Дания — Северная Македония — 4:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь европейского отбора на ЧМ-2026
