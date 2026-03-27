Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Клопп отреагировал на решение Салаха покинуть «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Мохамеда Салаха покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Он долгое время был частью лучшей тройки нападающих в мировом футболе — одной их тех, что забила наибольшее количество голов. Подобное говорит о многом.

Я очень надеюсь, что во время последнего матча [Салаха за «Ливерпуль»] у всех будет улыбка на лице и все будут счастливы, потому что им удалось увидеть одну из самых невероятных карьер», — приводит слова Клоппа The Anfield Wrap на странице в социальной сети X.

Салах стал футболистом «Ливерпуля» в период работы Клоппа в 2017 году. Салах и «Ливерпуль» объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона во вторник, 24 марта.

