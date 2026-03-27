Швеция с хет-триком Дьёкереша выбила Украину с плей-офф отбора на ЧМ-2026

Завершился матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встречались сборные Украины и Швеции. Игра проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу в матче со счётом 3:1 одержали футболисты команды Швеции.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш на шестой минуте. На 51-й минуте форвард положил второй мяч во встрече, а на 73-й минуте Дьёкереш оформил хет-трик. На 90-й минуте Матвей Пономаренко забил один ответный мяч, установив окончательный счёт в матче — 3:1.

Сборная Швеции прошла в финальный раунд плей-офф, где встретится с победителем матча Польша — Албания. Сборная Украины завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).