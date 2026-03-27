Италия — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Каррагер высказался о возможном варианте продолжения карьеры для Салаха после «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал возможные варианты продолжения карьеры для форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после ухода из английского клуба.

«Думаю, что Мо Салах с его азартом пока вряд ли поедет в Саудовскую Аравию. Могу представить его в Италии в составе одного из грандов. Просто я думаю, что, когда вы уезжаете туда [в Саудовскую Аравию], ваша карьера окончена. Думаю, он всё ещё будет нацелен на Лигу чемпионов или на то, сколько ещё голов он сможет забить.

Мне всё ещё кажется, что он думает: «Я один из лучших игроков, и мой уход [из «Ливерпуля»] – не конец карьеры на топ-уровне, мне всё ещё есть что дать», — приводит слова Каррагера The Independent.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Ранее Салах объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

