Бразилия — Франция: Экитике удвоил преимущество своей команды на 65-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Бразилии и Франции. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу сборной Франции.

Нападающий сборной Франции Уго Экитике удвоил преимущество своей команды на 65-й минуте. Ранее первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте. Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на пятой строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).